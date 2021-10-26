Реакция собаки на розыгрыш напугала хозяина и рассмешила юзеров (Видео)

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно пара из Канады разместила на YouTube интересные кадры, которые привлекли внимание юзеров сети.

Мужчина однажды был в магазине, где у него появилась идея разыграть своего песика. Для этого он приобрел очень выразительную маску кота, а затем стал ждать вечера.

Когда вся семья и немецкая овчарка по кличке Кайзер были в сборе – мужчина приступил к розыгрышу. Человек выскакивает из-за угла в маске и ожидает, что песик как-то забавно отреагирует, однако в тот момент животное подскакивает с дивана и с лаем бежит к человеку.

Необычная реакция пса на розыгрыш напугала хозяина и ему пришлось снять маску, а вот пользователи сети не смогли сдержать смеха, о чем говорят разнообразные комментарии и огромное число лайков. -0-