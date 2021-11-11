Реакция собаки на розыгрыш от хозяина до слез рассмешила юзеров YouTube (Видео)

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях мужчина из США опубликовал на YouTube уморительные кадры, которые повеселили сеть.

Житель Сан-Диего решил разыграть своего песика по кличке София. Для этого мужчина встал по центру комнаты, а потом начал звать к себе питомца, который сидел буквально рядом. Причем, американец делал это с таким видом, будто не замечает свою любимицу.

Разумеется, реакция собаки на такой розыгрыш последовала незамедлительно. В какой-то момент София сидит и недоумевает от происходящего, а после слегка начинает злиться. Впрочем, ролик приобрел популярность, ведь кадры рассмешили юзеров до слез. Неудивительно, что видео быстро посмотрели огромное число раз. -0-