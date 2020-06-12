Ребенок из Швейцарии на 12 лет попал под присмотр полиции, расплатившись фальшивками

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мальчик нашел несколько пачек банкнот и отправился в магазин за игрушкой своей мечты. Все было бы слишком хорошо, если только не закончилось вызовом полиции.

Оказалось, что восьмилетний ребенок пришел в магазин с ненастоящими деньгами, а пачкой банкнот, которые используют во время ритуала на похоронах, сообщает The Guardian. Предположительно, их разбросали в начале марта на городском карнавале в Сиссахе в северном регионе Базель-Ланд. После этого фальшивые деньги подобрали дети.

Продавец заметил подвох и вызвал полицейских. Офицеры разобрались в ситуации и решили не предъявлять обвинение малышу, однако по закону, теперь мальчик будет до мая 2032 года числиться в базе данных правоохранителей. -0-