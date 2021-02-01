Ребенок кинул петарду в канализацию, но неожиданный результат превзошел все ожидания (Видео)

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в китайской провинции Сычуань на камеры видеонаблюдения попал забавный и впечатляющий момент. Внимание на кадры обратило издание Net Ease.

В видео можно заметить, как ребенок решает проверить один вопрос, который, вероятнее всего, мучает и многих взрослых. Малышу захотелось узнать: что случится, если в канализационный люк бросить зажженную петарду.

Для этого любознательный испытатель взял несколько "зарядов" и отправился на местную площадь. В ролике видно, как малыш подбегает к люку, бросает петарду и отбегает на безопасное расстояние. Ребенок уже подумал, что его затея не удалась и пиротехника потухла, однако дальше неожиданный результат превзошел все ожидания.

В один момент все канализационные люки на площади взлетают в воздух, а прохожие в испуге начинают разбегаться. Как оказалось, малыш не учел, что в системе под землей мог скопиться метан, который не имеет запаха, но очень взрывоопасен. Благодаря случаю никто не пострадал, а вот родителей мальчика ждал серьезный разговор с полицейскими. -0-