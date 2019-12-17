Ребенок "разукрасил" десять машин в автосалоне

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17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порой дети могут быть головной болью для родителей. Жители Китая не досмотрели за своей дочерью в автосалоне и она успела "разукрасить" десять машин, об этом пишет издание Sohu. Пара из Китая пришла в дилерский центр и хотела купить новый автомобиль, однако деньги теперь им придется потратить на возмещение ущерба. Оказывается, их малышке стало скучно и она решила порисовать камнем на новеньких автомобилях. В тот момент, когда работники центра и ее родители заметили "творчество" девочки, она успела "разукрасить" 10 новеньких машин. В итоге, ущерб автосалону составил порядка $71 тысячи. Фото Sohu Таких денег у родителей не оказалось и они решили идти в суд. Он постановил возместить автосалону около $28,5 тысяч. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!