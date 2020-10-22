Ребенок сорвал запись видео для TikTok и стал знаменит

Скриншот из видео
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маленькая девочка сорвала съемку ролика для TikTok и приобрела широкую популярность.
Мама с подругой решили записать забавный танец и хотели поделиться кадрами в социальной сети, однако в их планы вмешалась дочь.
@kalynnbrianna
we were just trying to be great ##fyp♬ original sound - Loren gray
Женщина с подругой поставила телефон и принялась танцевать, но через несколько секунд на запись ворвалась малышка, которая схватила гаджет. После этого началась очень забавная сцена погони, которая и прославила девочку после публикации в TikTok.
Видео быстро стало вирусным и набрало сотни тысяч лайков, а число просмотров давно перевалило за миллион. -0-