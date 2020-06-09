Ребенок создал новую обложку для журнала Vogue – фото

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный редактор итальянской версии журнала Vogue привлек к работе совсем юных художников, которые создали обложки для июльского номера. Фотографии были размещены в Instagram.

Впервые в истории журнала, на обложке появятся детские рисунки. Весь грядущий номер будет посвящен детям, поэтому журналисты Vogue решили привлечь к работе юные таланты.

В новом издании будет восемь обложек, нарисованных детьми в возрасте от двух до десяти лет. Так, на одном из кадров изображен образ с показа Métiers d'art французского бренда Chanel, нарисованный четырехлетним Томасом из Нью-Йорка.

Автор другой картины изобразил пингвина. Все работы были размещены в социальной сети под хештегом #OurNewWorld ("Наш новый мир"). -0-