Ребенок за рулем спорткара помахал автолюбителю и вдарил по газам - видео

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из автолюбителей заметил на дороге во Владивостоке мощный спорткар.

Машина двигалась на большой скорости и была без номеров. Водитель очень заинтересовался: кто же может так опасно ехать по трассе? Он постарался сравняться с автомобилем.

То, что водитель увидел, шокировало и впечатлило мужчину. Оказалось, что на большой скорости за рулем мощного спорткара ехал ребенок примерно десяти лет. Юный водитель заметил съемку и показал автолюбителю большой палец. После этого мальчик решил не церемониться и вдарил по газам.

Отмечается, что скорость машины была не менее 120 километров в час, а про то, как ребенок оказался за рулем, не сообщается.-0-