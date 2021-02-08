Ребенок захотел оставить у себя нового друга, найденного в лесу - фото стало вирусным

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Facebook завирусился снимок женщины, которая стала свидетелем очень интересной истории.

Девушка по имени Стефани Браун из США отправилась с мужем и ребенком на базу отдыха, чтобы провести активные выходные. Семья уже готовилась к отъезду, когда их мальчик по имени Доминик удивил всех вокруг.

Четырехлетний сын стоял на крыльце и позвал маму, а та была очень удивлена увиденному. Как оказалось, мальчик пришел не один, а с новым другом, которого нашел в лесу. Ребенок без труда подружился с олененком, которого привел домой. Мама растерялась от такой картины, но все же успела сделать фотографию, которая и завирусилась в Facebook. Позже женщина заставила Доминика отвести лесного жителя на опушку, чтобы тот смог вернуться к своей маме. -0-

Фото Facebook