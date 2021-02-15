Ребята, подвезете? Олень захотел покататься в лодке вместе с рыбаками (Видео)

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube загрузили забавные кадры, которые повеселили юзеров сети.

Два друга из США отправились на местное озеро, чтобы хорошо провести время и порыбачить. Все шло по плану, пока к ним не присоединился третий пассажир.

Вместе с людьми в лодку запрыгнул молодой олень, который, разумеется, очень удивил друзей. Они включили камеру и запечатлели необычного гостя на видео. Кадры повеселили юзеров, а некоторые отметили, что животное всем своим видом спрашивает: "Ребята, подвезете?"