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Калейдоскоп
22 августа 2021, 15:51

Редчайшего двухголового малыша черепахи нашли в США (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько биологов из национального парка Мыс Хаттерас в США сделали уникальное открытие, а рассказали об этом в Facebook.

Группа исследователей отправилась проверять гнезда черепах на побережье. В какой-то момент к ним выбрался невероятный малыш - черная черепашка с двумя головами. Такое необычное открытие восхитило ученых, однако они отмечают, что подобная мутация у детенышей черепах встречается довольна часто.



С другой стороны, такие малыши редко выживают, а найти живого двухголового черепашонка - большая удача. Биологи записали на видео редчайшее существо, провели обследование его здоровья, а после отпустили. Двухголовый малыш черепахи спокойно уплыл, а кадры впечатлили многих пользователей сети. -0-
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животные природа социальные сети США
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