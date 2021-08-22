Редчайшего двухголового малыша черепахи нашли в США (Видео)

Скриншот из видео
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько биологов из национального парка Мыс Хаттерас в США сделали уникальное открытие, а рассказали об этом в Facebook.
С другой стороны, такие малыши редко выживают, а найти живого двухголового черепашонка - большая удача. Биологи записали на видео редчайшее существо, провели обследование его здоровья, а после отпустили. Двухголовый малыш черепахи спокойно уплыл, а кадры впечатлили многих пользователей сети. -0-
Группа исследователей отправилась проверять гнезда черепах на побережье. В какой-то момент к ним выбрался невероятный малыш - черная черепашка с двумя головами. Такое необычное открытие восхитило ученых, однако они отмечают, что подобная мутация у детенышей черепах встречается довольна часто.
С другой стороны, такие малыши редко выживают, а найти живого двухголового черепашонка - большая удача. Биологи записали на видео редчайшее существо, провели обследование его здоровья, а после отпустили. Двухголовый малыш черепахи спокойно уплыл, а кадры впечатлили многих пользователей сети. -0-