Редчайший белый енот пришел на порог женщины за вкусняшками (Видео)

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальное животное удалось записать на видео женщине из США. Кадры разместили на YouTube.

Девушка однажды утром вышла во двор и заметила странное существо неподалеку. Она долго не могла определить вид зверька, но когда он подошел поближе и показал свои повадки, то стало ясно, что перед женщиной редчайший белый енот.

Зверек-альбинос жалобно просил угощение, поэтому американка не смогла отказать малышу. С того момента прошло уже два года, но белый енот каждый день приходит на порог женщины за вкусняшками. -0-