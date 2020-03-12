Редчайший черный леопард попал на видео в Южной Африке

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местный житель южноафриканской провинции Гаутенг впервые смог запечатлеть на видео черного леопарда в его естественной среде обитания, сообщает издание LADBible.

Мужчина поймал в кадр чрезвычайно редкое животное в конце февраля и сообщил об этом в зоозащитную организацию. В сети он не раскрыл местоположение съемки, чтобы уберечь леопарда от браконьеров.

Об этом животном в регионе слагают легенды, а особь окутана множеством тайн. Черный леопард настолько неуловим, что зоозащитники даже не знают, сколько таких животных в дикой природе. Впервые за 110 лет сделать снимок черного леопарда смог только фотограф Уилл Беррар-Лукас, который грезил об этом всю свою сознательную жизнь.

В Кении он установил фотоловушки, в которые и попал редкий хищник. Отмечается, что необычный окрас животного - генетическая мутация, противоположная альбинизму. По предварительным данным, в дикой природе обитает всего 36 особей, которых очень сложно обнаружить.-0-