Редкая пятиметровая акула показалась у берегов Великобритании (Видео)

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа туристов из Великобритании смогла запечатлеть неподалеку от побережья редкую и огромную акулу. Внимание на кадры обратило издание Daily Mail.

Отдыхающие отправились на морскую прогулку. Все шло хорошо и люди наслаждались видом. В какой-то момент к ним подплыл неожиданный гость, которого не видели в этой местности более года.

Оказалось, что туристам удалось запечатлеть на видео исполинскую акулу, которая является второй по величине акулой в мире после китовой. Люди уверены, что существо выбралось на поверхность из-за повышения температуры воды. Она поднялась до 12,2 градусов Цельсия, что выше нормы для этого времени года. -0-