Редкая птица-призрак напугала жительницу Колумбии (Видео)

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из городка Чиболо в Колумбии смогла запечатлеть уникальные кадры, внимание на которые обратило издание The Mirror.
Выяснилось, что женщина прогуливалась по ферме и заметила странную "деревяшку" на заборе. Когда она подошла ближе, то "забор" неожиданно открыл глаза. Этот момент перепугал автора ролика, однако девушка все же решила подобраться поближе.
Как оказалось, на ограждении сидел исполинский козодой, которого еще называют птицой-призраком. Животное заметило человека и широко открыло рот, что еще сильнее напугало жительницу Колумбии. Впрочем, опасности не было, ведь это ночной вид птиц, который питается крупными насекомыми и мелкими позвоночными.
Этот редкий вид очень тяжело заметить, особенно ночью, а еще они умеют издавать леденящие душу звуки. Именно из-за совокупности этих фактов ее и прозвали птица-призрак. -0-