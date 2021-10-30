Редкий манул попал на видео в России

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотоловушка в Саяно-Шушенском заповеднике смогла запечатлеть редчайшего зверька, которого не видели продолжительное время. Кадры разместили на YouTube.

Редкий манул занесен в Красную книгу и редко появляется днем. Чаще всего эти кошки охотятся в сумерках или ночью, однако фотоловушке удалось поймать момент, как животное гуляет и в светлое время суток.

Редкий манул прогулялся перед камерой и покрасовался перед объективом, а после отправился по своим делам. К слову, первый раз манула в заповеднике запечатлели 11 лет назад. -0-