Редкий розовый бриллиант продан за рекордные $50 млн

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редкий бриллиант "Розовое наследие" продан на торгах аукционного дома Christie's в Женеве за рекордные $50 млн, сообщает BBC.

Известно, что уникальный камень весом чуть менее 19 карат купил американский ювелирный дом Harry Winston. Драгоценность сразу же получила новое имя - "Розовое наследие Уинстона".

Как отметил представитель аукционного дома Christie's, $2,6 млн за карат - мировой рекорд цены для розовых бриллиантов.

Ориентировочная цена продажи камня до начала торгов была от $30 млн до $50 млн, при этом бриллиант был продан через пять минут после начала торгов.

Глава ювелирного департамента Christie's Рахул Кадакия назвал камень одним из величайших бриллиантов мира. "Такой цвет встречается у камней менее одного карата, но этот бриллиант - почти 19 карат, а розовый цвет такой же насыщенный! В это невозможно поверить", - сказал эксперт. Бриллиант получил самую высокую оценку по шкале интенсивности цвета - "очень яркий".

Камень прямоугольной формы был найден в южноафриканской шахте около 100 лет назад. В 1920 году он был огранен. "Розовое наследие" когда-то принадлежало семье Оппенгеймер, управлявшей горнодобывающей компанией De Beers.

Предыдущий ценовой рекорд на розовые бриллианты был поставлен в ноябре 2017 года на аукционе в Гонконге. Тогда камень в 8,41 карат был продан почти за $18 млн.-0-