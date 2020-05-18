Редкое существо запечатлел рыбак из Нидерландов

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любитель рыбалки из Нидерландов смог запечатлеть на фото загадочное и очень редкое существо, сообщает Daily Star.

Мужчина по имени Томас отправился на озеро в национальном парке Блисбох. В самый разгар рыбалки он заметил нескольких чаек, которые кружили над одним местом, будто выслеживая добычу.

Он подплыл ближе и заметил, что на мелководье выбралась странное и очень загадочное существо, напоминающее угря. Рыбак никогда такого не видел и успел сделать снимок, который позже отправил в организацию, изучающую рептилий, амфибий и рыб.

Специалисты просветили Томаса, указав, что тот смог запечатлеть морскую миногу – редкого паразита, который не попадался на глаза людям уже более 20 лет. Этот вид обладает сотнями острых зубов, которыми они хватают рыбу, а после высасывают из них кровь. Специалисты считают, что существо приплыло в озеро из моря, чтобы отложить икру. -0-