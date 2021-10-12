Регина Тодоренко кардинально сменила имидж - фанаты разделились на два лагеря!

Регина Тодоренко. Фото из Instagram
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая телеведущая Регина Тодоренко представила в Instagram новый снимок, который удивил многочисленных фолловеров.
Звезда представила на суд общественности результат своего преображения. Регина Тодоренко приняла решение кардинально сменить имидж и сделала себе новую короткую прическу. Кроме этого, знаменитость поменяла цвет волос.
Фанаты неоднозначно приняли новый стиль Регины Тодоренко. Мнение фолловеров разделило их на два лагеря, ведь кто-то оказался не в восторге от обновленного имиджа телеведущей, а другие были очарованы красотой звезды. Впрочем, это только прибавило популярности посту, который успел за непродолжительное время собрать сотни тысяч лайков. -0-