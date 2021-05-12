Регина Тодоренко напугала фолловеров: ее муж в больнице, но подробностей нет

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регина Тодоренко поделилась с подписчиками в Instagram новостью: ее муж Влад Топалов попал в больницу. Подробностей инцидента пока нет.

Она опубликовала фото прямо из больничной палаты - на снимках Влад выглядит нормально, но подпись к фотографиям напугала фолловеров. Регина отметила, что вместо двух часов она не знала, что происходит в течение 9. Потом позвонил врач - по щекам Тодоренко побежали слезы. Регина отметила, что поддерживает мужа после операции, но подробностей все же нет. Они решили не афишировать личные вопросы.-0-