Регина Тодоренко перекрасила волосы - фанаты не ожидали такой смелости - видео

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регина Тодоренко решилась на кардинальную смену имиджа - об этом она рассказала фолловерам в Instagram.

Дело в том, что фанаты считали, что девушка не пойдет на яркий эксперимент - максимум она может перекрасить волосы в какой-нибудь натуральный цвет. Но Регина не из робкого десятка.

Она показала всем видео с розовыми локонами.

Фанаты оценили столь яркое преображение: они отметили, что Тодоренко очень идут цветные пряди. Итог утешительный - эксперимент удался. Некоторые девушки даже написали в комментариях, что уже записались к парикмахеру, чтобы сделать такое же окрашивание.-0-