Рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров 2018 года возглавил 7-летний мальчик

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семилетний мальчик Райан возглавил рейтинг YouTube блогеров с самым высоким заработком за 2018 год. Его годовой доход составил $22 млн, сообщает журнал Forbes.

Райан с помощью родителей снимает для своего YouTube канала Ryan Toys Review ролики - обзоры новых игрушек. Более 17 млн пользователей подписаны на канал мальчика, его видео посмотрели 26 млрд раз. Самый популярный ролик был опубликован на его канале 13 апреля 2016 года, в нем Райан прыгает по надувной горке, собирает, а затем распаковывает большие пасхальные яйца, извлекая из них игрушки. Этот ролик набрал более 1,6 млрд просмотров.

В прошлом году канал Райана также попал в десятку самых высокооплачиваемых блогеров YouTube, его доход составил $11 млн. Фамилия мальчика и его место жительства не разглашаются.

В топ-10 самых высокооплачиваемых блогеров YouTube 2018 года также вошли американский актер Джейк Пол, снимающий клипы и пранки, группа из пяти молодых людей, которая выкладывает на своем канале видео со спортивными трюками, обозреватели видеоигр, косметики и одежды. Суммарный годовой доход десятки самых богатых видеоблогеров YouTube составил более $180 млн.-0-