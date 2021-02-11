Река в Индонезии окрасилась в кроваво-красный цвет - видео

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители деревни Дженгот в Индонезии столкнулись с очень впечатляющим и необычным стечением обстоятельств. Кадры публикует издание The Independent.

В регионе случилось наводнение и уровень воды поднялся на несколько метров, однако случился один непредвиденный момент. Река окрасилась в кроваво-красный цвет, что впечатлило людей по всему миру.

Как выяснилось, причиной такого явления стали краски, которые хранились на заводе неподалеку. Вода попала на склад и окрасилась в необычный цвет. Власти страны и руководство производства отметило, что краситель не опасен для здоровья. В течении часа воду откачали из деревни, а видео набирает просмотры в сети. -0-