Релакс под окнами! Девушка устроила отдых прямо на улице в Киеве – видео

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Когда действует карантин, то об отпуске и отдыхе на пляже стоит только мечтать. На помощь девушке из Киева пришел ливень.

Дождь подтопил улицы города, поэтому киевлянка решила воспользоваться моментом и отправилась плавать на матрасе.

Девушка вышла на улицу и нашла удобное место. Помимо всего прочего, она не забыла охладительный напиток с зонтиком, который пришелся кстати. Девушка отлично провидит отдых: "Карантинный отпуск, который мы заслужили", - написала она в подписи к ролику. -0-