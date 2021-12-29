Релаксирующий ленивец умилил пользователей сети (Видео)

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Бразилии сделал удивительные кадры, которые впечатлили многих пользователей YouTube.

Мужчина отдыхал в гамаке, когда к нему пришел один из местных обитателей - ленивец. Животное забралось на руки парня и стало релаксировать. Причем по мордочке лесного обитателя можно с уверенностью сказать, что такой релакс ему явно по душе.

Необычное видео умилило и впечатлило многих пользователей сети. Неудивительно, что ролик за короткое время посмотрели огромное число раз.-0-