Ремонт удался: мужчина разбирал потолок дома и нашел два чемодана денег

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удачный случай произошел с хозяином жилья в штате Огайо. Об этом пишет The Sun.

Мужчина решил сделать в доме небольшой ремонт, однако все пошло не по плану. Он начал разбирать деревянные панели, которыми был обшит потолок дома и сделал удивительное открытие. Между перекрытиями был спрятан увесистый и старый чемодан. "Я вытащил его наружу и позвал жену, - вспоминает житель США. - Внутри что-то было, но не тяжелое, как монеты или золотые слитки".

Фото The Sun

Оказалось, что внутри находилась газета за 1951 год, а также три свертка с пачками денег, выпущенных в 1928-1934 годах. Однако это был еще не конец истории. Мужчина продолжил ремонт и нашел второй чемодан, где тоже были деньги. В сумме чемоданы содержали около $45 тысяч. Необычная находка пополнила семейный бюджет, и теперь мужчина намерен потратить найденные финансы на погашение ипотеки.-0-

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