Рената Литвинова без макияжа оказалась сногшибательной - фото

Рената Литвинова. Фото из архива ТАСС
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рената Литвинова поделилась с подписчиками в Instagram фото без единой капли макияжа.
Пост она подписала так: "Часть профессии - как-то сохранять оболочку - это тоже работа".
Фанаты пришли в восторг от того, как Литвинова эту самую работу выполняет - она выглядит просто сногшибательно. Можно отметить, что у нее очень свежее лицо, без единого признака усталости. Фолловеры подчеркнули ее естественность и молодость. Лента комментариев под постом буквально заполнена комплиментами.-0-