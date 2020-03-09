Рената Литвинова отметила 8 марта в окружении нескольких огромных мужчин

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Рената Литвинова разместила в Instagram новый пост, где поделилась своей историей празднования 8 марта.

Звезда позирует перед камерой в спортивном зале, где она и отметила праздник.

"Я провела странное 8 марта в спортивном зале с несколькими огромными мужчинами со штангами - почти 9 вечера, нас было несколько ,и мы с друг другом не разговаривали , что-то с нами было не так? или это нормально? ( на улице за окнами бушевали женские компании", - написала в подписи к посту Рената Литвинова.

Помимо этого, актриса поделилась с подписчиками историей, как она встречала Новый год одна в пустом вагоне метро. Поклонники звезды поддержали ее и отметили в комментариях, что "Провести 8 Марта с Ренатой Литвиновой это же счастье", а также поддержали знаменитость и ее выбор: вместо праздника - спорт. -0-