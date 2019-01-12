Рената Литвинова показала, как должны одеваться порядочные женщины

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса, сценарист и режиссер Рената Литвинова в Instagram дала модные советы на предмет того, как должны выглядеть порядочные женщины.
"В моем понимании - как одеваются правильные))) и порядочные))) женщины - необтягивающее, некороткое, зеленое, просторное и ненавязчивое)))", - прокомментировала свою фотографию Рената Литвинова.
Подписчики оценили образ и хороший вкус знаменитости, отправив множество комплиментов. Поклонники также поздравили Ренату Литвинову с днем рождения, который приходится на 12 января.
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