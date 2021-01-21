Рената Литвинова показала любимое фото в любимом платье: шедеврально все

Рената Литвинова. Фото из Instagram
21 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Актриса Рената Литвинова выгрузила новое фото в Инстаграм, чем вызвала вначале недоумение, а потом восторг подписчиков.
"Любимое фото в любимом платье", - подписала снимок теледива.
"Платье, в котором меня не видно сразу", - подхватили подпись к фото поклонники, усыпав Ренату комплиментами. Фолловеры назвали фото шедевром, отметив, что композиция получилась гениальной, а саму Литвинову – шикарной женщиной.
"Как всегда - неотразима!", "Словно с полотна Климта сошедшая", "Идеальная модель", "Шедеврально все", - написали поклонники.-0-