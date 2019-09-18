Рената Литвинова предстала перед подписчиками в странном образе

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Рената Литвинова опубликовала в своем Instagram фотографию, которая вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

На снимке знаменитость позирует перед зеркалом в необычном наряде. Звезда примерила на себя сельский образ, который вызвал в комментариях под постом массу положительных и негативных реакций.

Рената Литвинова взяла для фотосессии "бабушкин" халат, черные туфли, а завершила необычный образ черным пальто и кофтой с капюшоном. Кто-то из подписчиков звезды отметил, что актриса выглядит нелепо в таком сельском наряде, а другие посчитали, что и этот стиль Ренате Литвиновой к лицу. -0-