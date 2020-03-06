Рената Литвинова в красном и серьгах очаровала Instagram

Рената Литвинова. Фото из Instagram
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Рената Литвинова восхитила поклонников в Instagram красным обтягивающим платьем и необычными серьгами.
"Пока нет ничего полезнее молчания - промолчу", - подписала снимок Литвинова.
Поклонники не поскупились на комплименты, отметив, что актриса все молодеет и хорошеет. Особое внимание фолловеры обратили на невероятную фигуру Литвиновой и ее серьги.
"Какая фигура!", "Картины писать с Вас", "Как красиво в обтяжечку", "Милый сюрикэн в виде серьги!", "Опасные серьги..."Осторожно с Литвиновой", - прокомментировали подписчики.-0-