Рената Литвинова восхитила фанатов новым образом

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/.Актриса Рената Литвинова показала в Инстаграм свой "воображаемый мир". Свежие фото знаменитости очаровали поклонников и вызвали многочисленные реакции в сети.

"Гораздо лучше я ощущаю себя в моем воображаемом мире", - подписала свой пост Литвинова.

Очередной образ актрисы фанаты приняли с воодушевлением и принялись активно комментировать фотоснимки: "Алиса ждет кролика, чтобы прыгнуть в нору", "Какая же Вы невероятная", "Каждый день - новый мир. Потрясающяя.", "Вы похожи на ласточку", "Настоящая сказочная бабочка", "Птица", "Похожи на фиалку".

Особое внимание досталось и наряду Ренаты Литвиновой. Поклонники отметили, что "платье потрясающее" и ей "очень идет черный цвет".-0-