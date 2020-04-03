Рената Литвинова впечатлила пользователей своим домашним образом

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Рената Литвинова, как и многие звезды, находится на самоизоляции и делится кадрами в Instagram.

Звезда предстала перед подписчиками в домашнем образе и с простой прической, однако поклонники Литвиновой впечатлились ее внешним видом. "В домашнем", - подписала пост Рената Литвинова.

Фотограф запечатлел актрису в длинной белой майке, коротких шортах и черных колготках. Наряд получился очень стильным, что по-достоинству оценили пользователи сети. Они отметили, что актриса выглядит гораздо моложе, а другие акцентировали внимание на том, что Рената Литвинова выглядит прекрасно во всем.-0-