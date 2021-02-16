Рената Литвинова заметно похудела - она рассказала, а чем секрет. Спойлер - вообще не полезно!

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рената Литвинова поделилась в личном Instagram фото, которое привлекло внимание фолловеров.

Дело в том, что очень заметно, как сильно похудела Литвинова. Она одета в обтягивающее черное платье, которое подчеркивает осиную талию. Сама звезда, предугадывая вопросы фанатов, написала пост. Она честно призналась, что пыталась похудеть долгое время, например, не ела жирное и хлеб. Но в итоге похудела из-за нервов между двумя премьерами.-0-