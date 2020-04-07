Рене Зеллвергер вышла за продуктами в лосинах - фанаты решили, что она чрезмерно худая

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свежее фото актрисы Рене Зеллвергер появилось в Instagram. Надо признаться, оно приковало много внимания. На нем актриса выглядит очень худой.

Судя по всему, Рене вышла в магазин за продуктами. Актриса одета в обтягивающие лосины, толстовку и кепку. На лице - маска, а в руках - ключи и телефон. Все бы хорошо, но фанаты посчитали, что из любимая звезда выглядит чрезмерно худой. Ей посоветовали набрать вес, а еще - носить перчатки, чтобы усилить защиту от вируса. -0-