Рэпер Soulja Boy вызвал Канье Уэста на боксерский поединок

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский хип-хоп исполнитель ДеАндре Уэйт, который более известен под псевдонимом Soulja Boy, бросил боксерский вызов Канье Уэсту. Об этом пишет издание TMZ.

Конфликт между артистами возник в соцсетях после того, как Уэй узнал, что Уэст вырезал его куплет из песни Remote Control, которую рэпер представил в новом альбоме Donda. Завязалась нешуточная словесная потасовка, в результате которой рэпер Soulja Boy вызвал Канье Уэста на боксерский бой.

Позже в интервью изданию Уэй уточнил, что таким способом развлекается и никаким образом не враждует с Канье. Впрочем, он не исключил возможности боксерского поединка, ведь рэперы могли бы устроить бой века и заработать на этом от $100 до $200 миллионов. -0-