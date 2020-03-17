Рэпер ST показал новые кадры с новорожденной дочерью

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкант ST стал отцом и решил поделиться в Instagram новыми снимками с выписки своей новорожденной дочери.

Артист разместил несколько фото на которых он держит в руках свою дочь Эстель, а рядом с ним позирует красавица супруга.

В подписи к посту рэпер ST пошутил: "Что такое "вписка" я знал, а вот "выписка" у меня впервые! Мы семьей поехали домой!"

Чуть ниже он анонсировал большой пост, а также успел рассказать о первых впечатлениях совместной жизни с маленькой дочкой: "А пока что расскажу, что при любой возможности мы спим))) И папа и дочка, а мама тем временем отдыхает и рассказывает вам как у нас дела".

Подписчики музыканта поздравила его и написали под постом сотни комментариев с теплыми словами. К слову, к поздравлениям присоединились и многие звезды. -0-