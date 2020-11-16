РЕПОРТАЖ: Любовь к малой родине в объективе фотографа из Верхнедвинска

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если задуматься: что заставляет людей брать в руки фотоаппарат и снимать окружающий мир? Ведь вон то дерево, реку и дом видит каждый проходящий мимо. Но, просматривая иные фотографии, удивляешься: ну как же так, почему я не замечал этой красоты вокруг? А человек с фотоаппаратом только плечами пожмет - он видит мир по-своему: ярче, красочнее. С таким человеком мне удалось пообщаться. Андрей Кузьмин - фотограф из Верхнедвинска.

Свой первый фотоаппарат Андрей получил от отца. Тот дал сыну "Смену-8" просто поиграть. "Ходил такой важный, фотографировал все, что под руку попадет. В итоге закончилось тем, что я засветил пленку", - вспоминает Андрей.

- Мой отец - охотник, поэтому у нас постоянно были собаки. И вот в один прекрасный день в семье появился ягдтерьер по кличке Блэк. Как всеобщему любимчику, стать охотничьей собакой ему было не суждено. Но инстинкты остались, и гулять с ним по улице было просто невозможно. Ему обязательно надо то кота догнать, то с собакой подраться. Хорошо, рядом есть река. Вот туда мы и ходили. Во время этих прогулок я стал замечать, какими шикарными пейзажами порой с нами делится природа. Мне захотелось как-то запечатлевать (некрасивое слово, но другое на ум не приходит) эти моменты и делиться ими с людьми. Самый простой способ - фотография.

На большинстве фотографий Андрея - его малая родина: окрестности Верхнедвинского и Миорского районов.

- Ищете красивый кадр? Или он сам вас находит?

- Тут как когда. Иногда знаешь, что будет свободная минутка, смотришь прогноз погоды и планируешь поездку в заранее присмотренное место. А иногда просто сажусь в машину и катаюсь в поисках красивых пейзажей. Можно, конечно, выйти на прогулку в парк и поймать интересный кадр, но чаще всего эти моменты приходится искать.

На мою просьбу поделиться мыслями о любви к малой родине, рассказать о самых красивых местах Верхнедвинщины Андрей просто прислал свои фотографии, которые все сказали за него.

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Фото из личного архива героя публикации