Ресторанный бизнес Джейми Оливера терпит крах

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес известного во всем мире британского ресторатора Джейми Оливера терпит крах. Шеф-повар объявил о введении внешнего управления в своих ресторанах, под угрозой увольнения находятся около тысячи человек, сообщает
За последний год продажи заведений Оливера упали на 11%. Были закрыты 12 ресторанов, более 600 человек лишились работы. Последние месяцы шеф-повар пытался продать свою сеть.
"Я опустошен из-за того, что наши любимые британские рестораны переходят под внешнее управление. Меня очень огорчает, что все так закончилось. Хотел бы поблагодарить тех людей, которые вкладывали душу и сердце в этот бизнес на протяжении многих лет", - написал он на своей странице в Twitter.
В профсоюзе, который объединяет работников сферы гостеприимства, говорят, что Джейми Оливер - далеко не единственный ресторатор, который столкнулся в последние годы с серьезными проблемами. "Неопределенность, которая царит среди потребителей, подпитывается политической неопределенностью на фоне Brexit. Люди уже не так часто ходят в рестораны, не так много тратят денег, и это серьезная проблема для среднего бизнеса", - говорит руководитель профсоюза Кэйт Никольс. По ее словам, каждую неделю в Великобритании закрываются 15 ресторанов, а это значит, что сотни людей остаются без работы.
Джейм Оливер не только известный во всем мире шеф-повар, но и телеведущий, популяризатор здорового питания, а также автор книг по кулинарии.-0-
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