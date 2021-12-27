Ревнивая девушка нашла странный способ следить за своим парнем

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok появилось любопытное видео, которое озадачило многих юзеров сети.

Девушка рассказала, что нашла необычный способ проследить за своим возлюбленным. Чтобы удостовериться в верности мужчины, она заставила его включить видеосвязь, при этом не на пару минут, а на 12 часов - время целой смены на его работе.

Ревнивая девушка удивила своим поведением многих пользователей. Она пояснила, что доверяет своему мужчине, но не доверяет девушкам на его работе, ведь те могут быть очень хитрыми. Ролик приобрел популярность, ведь у него свыше пяти миллионов просмотров, при этом он вызвал разные эмоции у пользователей.-0-