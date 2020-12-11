Ревнивый крокодил отомстил возлюбленной за измену (Видео)

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень интересные кадры удалось запечатлеть в Австралии группе туристов, которые отправились в круиз по местной реке. Кадры опубликовали на YouTube.

В объектив камеры попал взрослый гребнистый крокодил, который оказался обманут своей возлюбленной. Поэтому он решил ее проучить и отомстить. Для этого самец медленно подплыл к избраннице и накинулся на нее, чем и испугал людей. Все происходящее запечатлели на видео.

Как оказалось, у парочки есть совместное гнездо, однако ранее самку видели с другим крокодилом, который, по всей видимости, тоже положил глаз на нее. Автор ролика отметил, что такие страсти бурлят уже не первый год, просто их только сейчас удалось запечатлеть на видео.