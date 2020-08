Рианна перед камерой смыла макияж и удивила поклонников - видео

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Рианна снялась для нового видео своей рубрики под названием Go To Bed With Me. Кадры были опубликованы на YouTube.

Артистка показала процедуры и косметику, которую использует для снятия макияжа перед сном. В этот раз она начала с умывания и избавилась от макияжа перед камерой. Поклонники 32-летней артистки с удивлением следили за процессом, а позже Рианна принялась очищать поры.

Девушка закончила весь процесс и продемонстрировала финальный результат, который удивил поклонников. Пользователи сети отметили, что даже без макияжа Рианна выглядит прекрасно. Помимо этого, они оценили ее естественную красоту и подчеркнули, что артистка с мейкапом и без него выглядит потрясно. -0-