Рианна поразила Instagram своей красотой в новой фотосессии

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская артистка Рианна приняла участие в съемке для журнала Vogue и впечатлила Instagram. Новыми кадрами она поделилась у себя на странице.

Знаменитость предстала перед камерой в нескольких образах, которые бросают из крайности в крайность. На одном снимке Рианна позирует сразу в нескольких куртках и пальто, примерив кучу штанов. Кадр, по всей видимости, носит юмористический характер, а другие снимки больше привлекают внимание. На них Рианна примеряет откровенное платье с открытыми бедрами, а также красный полупрозрачный наряд с розочками, который выгодно подчеркнул природную красоту звезды.

Новая фотосессия Рианны поразила Instagram, ведь посты быстро собрали огромное число лайков и массу восхищенных комментариев. -0-