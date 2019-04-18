Рианна снялась в яркой фотосессии для журнала

18 апреля, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Певица Рианна поучаствовала в съемках майского номера культового американского журнала Harper's Bazaar. 31-летняя певица примерила наряды именитых дизайнеров и несколько ярких макияжей.

Сообщается, что фотографом съемки был Деннис Леопольд. Примечательно, что издание выйдет с разными обложками.-0-

Фото из Instagram-аккаунтов Рианны и журнала Harper's Bazaar