Рианна стала попутчицей в дороге и, конечно, всем захотелось ее подвезти!

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Рианна разместила в Instagram новый пост и привлекла внимание пользователей.

Артистка предстала перед камерой в привлекательном виде и восхитила юзеров. Рианна примерила шубу и темно-зеленый топ с глубоким вырезом. Красота певицы оказалась бесспорной, а вот атмосфера кадра вызвала бурную реакцию.

Фотограф запечатлел Рианну в виде попутчицы, которая с чемоданом путешествует. Конечно, всем фанатам сразу захотелось подвезти певицу! Множество восхищенных и забавных комментариев быстро появились под постом, а сам снимок собрал за короткое время более миллиона лайков. -0-