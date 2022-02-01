Рианна станет мамой: певица в положении попала на фото

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая американская певица Рианна ждет ребенка. Это доказывают новые снимки, которые публикует издание Page Six.

О том, что исполнительница ждет ребенка, стало известно после ее прогулки по Гарлему вместе со своим возлюбленным - музыкантом A$AP Rocky. Звездная пара вместе пошла на прогулку, для которой Рианна выбрала стильный наряд, оголяющий живот.

Рианна. Фото Page Six

Розовая куртка и джинсы артистки привлекли внимание, однако бурное обсуждение вызвал ее округлившийся живот. Без сомнений, певица ждет ребенка, однако некоторые юзеры посчитали, что звезда просто набрала вес. Впрочем, самые ярые поклонники Рианны уже принялись поздравлять ее в соцсетях.-0-

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