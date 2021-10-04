Рианна завоевала всеобщее внимание в Instagram, когда похвасталась фигурой в боди

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Рианна представила в Instagram несколько кадров, которые не оставили шанса поклонникам и завистницам.

Артистка предстала перед камерой в соблазнительном наряде, который подчеркнул ее фигуру. Для этого Рианна примерила кожаное темно-зеленое боди, сделав акценты на своей природной красоте. Разумеется, пара снимков вмиг завоевали всеобщее внимание юзеров Instagram.

Рианна похвасталась фигурой, что по достоинству оценили поклонники. Неудивительно, что кадры за непродолжительное время собрали сотни тысяч лайков. -0-