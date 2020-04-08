Рики Мартин впервые показал своего четвертого ребенка

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певец Рики Мартин впервые представил общественности своего пятимесячного ребенка. Новые фото он опубликовал в Instagram.

На кадрах можно увидеть малыша, которого держит звездный папа. Судя по снимкам, мальчик растет с характером, однако в подписи к посту певец пояснил, что малыш - "домашний ребенок". Впрочем, пользователи сети оценили маленького красавца и отметили, что мальчик выглядит очень мило.

Темноволосый Ренн Мартин-Йосеф впечатлил пользователей сети, которые оставили под записью более 15 тысяч восторженных комментариев и свыше 750 тысяч лайков.-0-