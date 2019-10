Ринго Старр записал неизданную песню Джона Леннона

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Барабанщик группы The Beatles Ринго Старр (Ричард Старки) выпустил двадцатый сольный альбом под названием What's My Name, пишет Le Figaro .

В эту пластинку вошла в числе прочих ранее не издававшаяся песня Джона Леннона Grow Old With Me. Эту запись обнаружили на демоверсии его последнего альбома Double Fantasy, который вышел за несколько дней до убийства Леннона. Продюсер Джек Дуглас дал послушать Ринго Старру запись, на которой Леннон говорит, что эта песня вполне бы подошла для него.

Ринго Старр незамедлительно принял решение записать композицию и включить ее в свой новый альбом.-0-